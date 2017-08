Am zweiten Tag des US Open in New York brachte der Regen in New York das Programm durcheinander. 56 Matches mussten auf Mittwoch verschoben werden, darunter auch die Partie zwischen Henri Laaksonen und Juan Martin Del Potro, die auf dem nicht überdachten Provisorium des Louis-Armstrong-Stadium angesetzt war.

Nur die Spiele im überdachten Arthur-Ashe-Stadium, wo Roger Federer in der Nacht auf Mittwoch seine Erstrundenpartie gegen Frances Tiafoe bestreitet, konnten wie geplant durchgeführt werden.