Der Auftakt in die 104. Tour de France fand bei widrigen äusseren Bedingungen statt. Die nassen Strassen wurden besonders Alejandro Valverde zum Verhängnis. Der Spanier in Diensten des Teams Movistar kam in einer Kurve zu Fall und prallte mit voller Wucht in die Absperrgitter. Valverde blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen und musste die Rundfahrt aufgeben. Damit verlor Mitfavorit Nairo Quintana bereits am ersten Tag seinen Edelhelfer.

Die 2. Etappe vom Sonntag führt über deutschen Boden nach Belgien. Die 203,5 km zwischen Düsseldorf und Lüttich sind vorwiegend flach und deuten auf einen Massensprint hin. Zu einem Umsturz im Gesamtklassement könnte es trotzdem kommen, da es für die Tagesschnellsten Bonifikationen zu gewinnen gibt.