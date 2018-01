«Genau wie auf der Skipiste»

Zurück nach Martigny. Zirka einmal pro Woche steigt Murisier im Sommer auf das Motorrad. «Es ist ein kleiner Teil meines Lebens», sagt er. Neben dem Konditionstraining bleibt wenig Zeit.

Doch das Motocrossfahren hilft ihm als Skifahrer. «Man muss beim Motocross schnell reagieren und manchmal im letzten Moment eine neue Linie wählen. Genau wie auf der Skipiste. Es trainiert zudem meine Augen, hilft mir, sehr schnell zu fokussieren. Das sind alles Dinge, die mir auf der Skipiste helfen.»

Während er so erzählt, leuchten seine Augen und der Zuhörer spürt die Leidenschaft, die das Motorrad weckt. Murisier, der Motocross-Profi? «Nein», sagt er. «Es ist mein Hobby. Dafür bin ich zu wenig gut.»

Murisier untertreibt. Er startet auch Mal an Rennen, unter anderem qualifizierte er sich am wohl schwierigsten Motocross-Rennen der Welt, dem Erzbergrodeo, für das Hauptfeld. Zu wenig gut? Vielmehr Bescheidenheit. «Ich investiere so viel in den Skisport, da ist der Vergleich nicht fair.»

Kein Führerschein

Später, also nach der Skikarriere, will Murisier vielleicht einmal an der Rally Dakar teilnehmen. Dabei hat er nicht einmal den Führerschein für seine Maschine. «Das ist besser so. So darf ich nicht auf die Strasse», sagt er. Im Wissen, dass ihn die Geschwindigkeit reizt. Ausleben tut er das lieber auf der abgesperrten Strecke auf Privatgrund.

Auch auf der Skipiste reizt Murisier das Tempo. Zuletzt in Wengen ist er in der Kombination Siebter geworden. Doch vor allem ist er der talentierteste Schweizer Riesenslalomfahrer seit Jahren. Zweimal verpasste der Walliser das Podest in dieser Saison knapp. Im Winter bleibt sein Motorrad in der Garage. «Schliesslich bin ich Skifahrer geworden.» Trotz des Geschenks zu Weihnachten.