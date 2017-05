Keine zwölf Stunden nach seinem zweiten Erfolg in Genf taucht Stan Wawrinka, der Sieger von 2015, auf der Anlage der French Open auf. Er wirkt entspannt, versprüht Optimismus und wirkt gut gelaunt, nachdem er in seiner Heimat den ersten Titel des Jahres hat feiern können.

Stan Wawrinka, in der Woche vor einem Grand-Slam-Turnier zu spielen, ist eher ungewöhnlich, nicht aber bei Ihnen. Wieso funktioniert es bei Ihnen?

Ich komme aus der Nähe von Genf, wo ich auch lebe, wo meine Familie und meine Freunde Zuhause sind. Darum ist es mir wichtig, dieses Turnier zu bestreiten. Als ich in Genf angekommen bin, war ich nicht in Bestform. Jetzt fühle ich mich grossartig. Ich bin gut in Form. In Genf zu gewinnen, ist das Beste, was mir passieren konnte.

Wie bereiten Sie sich nun auf Ihr erstes Spiel vor?

Ich muss nicht gross trainieren. Natürlich werde ich ein paar Bälle schlagen, um mich an die Unterlage zu gewöhnen, aber in Genf zu gewinnen, ist die beste Vorbereitung. Ich werde mich jetzt einfach erholen, meine Batterien aufladen und mich auf das neue Turnier einstimmen.