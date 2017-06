Nicht zum ersten Mal machte Wawrinka damit die Hoffnungen der Franzosen beim Heimturnier zunichte. Im zehnten Spiel gegen einen Einheimischen bei Roland Garros blieb er zum neunten Mal der Sieger. Monfils, über dessen Gesundheitszustand es vor dem Turnier einige Fragezeichen gegeben hatte, leistete allerdings heftigen Widerstand.

In den beiden ersten Sätzen geriet Wawrinka jeweils mit einem Break in Rückstand, konnte am Ende des Satzes aber nochmals zusetzen. Im Tiebreak des zweiten Durchgangs brauchte der Champion von 2015 allerdings fünf Satzbälle, ehe er mit einem Volley die vorentscheidende 2:0-Führung bewerkstelligte. Der dritte Satz dauerte danach nur noch 35 Minuten.

Schwieriger Gegner im Viertelfinal

Mitte des zweiten Satzes liess sich Wawrinka kurz behandeln, dem Anschein nach an der rechten Hüfte. Im Spiel war ihm dann aber nichts anzusehen. Ebenso wenig wie Monfils, der vor dem French Open in diesem Jahr auf Sand kein Spiel gewonnen hatte und vor zwei Wochen in Rom wegen einer Knieverletzung nicht antreten konnte.

Im Viertelfinal trifft Wawrinka am Mittwoch auf Marin Cilic, der wie Wawrinka im bisherigen Turnier noch keinen Satz abgeben musste. Gegen den als Nummer 7 gesetzten Kroaten hat er 11 von 13 Duellen, darunter die letzten sieben und alle vier auf Sand.