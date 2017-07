Nachdem Grossbritannien in den letzten Wochen in Manchester und London von Attentaten erschüttert worden ist, bei denen 31 Menschen ums Leben kamen, haben die Organisatoren der All England Championships die Massnahmen zum Schutz der Besucher noch einmal erhöht. Auf und um die Anlage im Südwesten Londons patrouillieren mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten, allerdings in zivil. Hunde sollen explosive Materialien aufspüren.

Besucher werden vor Betreten der Anlage durchsucht. Neben Messern und anderen scharfen Gegenständen, die als Waffen gebraucht werden können, sind auch Flaschen, Selfie-Sticks sowie Objekte oder Kleidung, die eine politische Botschaft vermitteln, untersagt.