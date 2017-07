Was wollen Sie den Spielern an Werten weitergeben?

Was mich als Spieler geprägt hat und was ich vermitteln will, ist die Mentalität. Ich war als Aktiver nie zu Saisonbeginn als Stammspieler gesetzt, sondern eher der Joker. Einer, der Tore schoss, wenn es sie brauchte, der aber auch wieder auf die Bank musste. Was ich damals überhaupt nicht akzeptierte. Und doch merkte ich mit etwas Abstand, dass es eben auch Spieler braucht, die mit Pressing, Toren oder was auch immer den Unterschied ausmachen. Man muss als Spieler nicht zwingend in die ersten elf gehören, um etwas zu gewinnen. Das habe ich 2000 beim Titel in St. Gallen gemerkt. Es beruht nicht alles nur auf Talent. Man muss auch die Leidenschaft schaffen, um zu leiden.

Sie können also besser nachvollziehen, wenn sich ein Spieler über eine Nichtberücksichtigung aufregt?

Ja. Ich bin allerdings auch ein Trainer, der dies zu erklären versucht. Heutzutage sind die Spieler mündiger. Sie sind offener, weiter, haben mehr Informationen. Somit sind sie wissbegieriger und fragen mehr. In meiner Aktivkarriere hätte ich mich als U18-Spieler niemals getraut, beim Trainer an die Bürotür zu klopfen und zu fragen, wie die Lage aussieht.

Wie gelegen kam Ihnen die Sommerpause, um Ihre Philosophie und die Vorstellungen mit dem Team zu vertiefen?

Ich hatte das Glück, bereits in den letzten sechs Partien der alten Saison hier sein zu können. So konnte ich die Mannschaft auf verschiedenen Positionen in unterschiedlicher Zusammensetzung sehen. In der Vorbereitung ging es vor allem darum, die Leitplanken zu setzen.

Können Sie Ihr Konzept etwas detaillierter erklären?

Ich will ein Team, das aktiv ist, das vorwärts verteidigt, mutig ist, Fehler provoziert. Wir dürfen nicht ängstlich sein. Fehler passieren. Wichtig ist, dass wir das Konzept konsequent durchziehen. Wir wollen uns nicht nach 90 Minuten vorwerfen lassen, nicht alles versucht zu haben. Die Erholungsphase wird bei Ballbesitz erfolgen. Wenn wir 30 Sekunden gebraucht haben, um den Ball zu erobern, im roten Bereich drehen und die Beine sauer sind, müssen wir nicht gleich einen Angriff lancieren. Das heisst für mich, dass wir in gewissen Situationen auch einmal einen Rückpass von der Mittellinie spielen dürfen - auch auf die Gefahr hin, dass dies dem Publikum nicht gefällt.