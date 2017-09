Am 3. November treten Schweizer Sportstars am Sporthilfe Super10Kampf im Hallenstadion zugunsten von Schweizer Sporttalenten gegeneinander an. Unter dem Motto «Wilder Westen» messen sich 18 «Gladiatoren» in packenden Duellen und aussergewöhnlichen Spielen. Eine Premiere ist die diesjährige Teilnahme gleich für 10 Sportlerinnen und Sportler. So auch für Sprinter Alex Wilson, der im August an der Leichtathletik-WM die Schweizer Sportwelt begeisterte. «Ich werde bestimmt ähnlich nervös sein wie vor meinen Rennen in London», schmunzelt der 27-jährige Basler. Für Baschi geht mit der Teilnahme am Sporthilfe Super10Kampf ein Kindheitstraum in Erfüllung. Bis im November will er sich von seiner Meniskusverletzung erholt haben und wieder fit sein.