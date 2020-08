3. LIGA, GRUPPE 2: Winznau holt sich drei Punkte gegen Subingen – Teams tauschen Plätze in der Tabelle

Den Auftakt machte Michael Balmer, der in der 22. Minute für Subingen zum 1:0 traf. Zum Ausgleich traf Simon Zumstein in der 30. Minute. Allerdings war es ein Eigentor. In der 35. Minute gelang Benedikt Nützi der Führungstreffer zum 2:1 für sein Team.

Der Ausgleich fiel in der 43. Minute, als Lukas Misteli ins eigene Tor traf. Per Penalty traf Natthawut Ngokpho in der 49. Minute zur 3:2-Führung für Winznau. In der 91. Minute erhöhte Daniele Camizzi auf 4:2 für Winznau.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Subingen erhielten Silvan Valenti (49.) und Luca Cappelli (89.) eine gelbe Karte. Für Winznau gab es keine Karte.

Winznau liegt nach Spiel 2 mit vier Punkten auf Rang 2. Das nächste Spiel trägt Winznau auswärts gegen das stark gestartete Team FC Hägendorf aus. Das Spiel findet am 29. August statt (17.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Nach dem zweiten Spiel steht Subingen mit drei Punkten auf dem fünften Rang. Subingen trifft im nächsten Spiel daheim auf das stark gestartete Team FC Welschenrohr. Zu diesem Spiel kommt es am 30. August (15.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Winznau - FC Subingen 4:2 (2:2) - Sportplatz Grien, Winznau – Tore: 22. Michael Balmer 0:1. 30. Eigentor (Simon Zumstein) 1:1.35. Benedikt Nützi 1:2. 43. Eigentor (Lukas Misteli) 2:2.49. Natthawut Ngokpho (Penalty) 3:2.91. Daniele Camizzi 4:2. – Winznau: Kukic Vladimir, Kohler Nicolas, Bläsi Elias, Camizzi Daniele, Dietschi Rafael, Annaheim Adrian, Binder Florian, Hasan Mostafa, Keller Luca, De Chiara Dominic, Ngokpho Natthawut. – Subingen: Witmer Thomas, Valenti Silvan, Misteli Lukas, Sterki Simon, Zimmermann Marco, Navone Danilo, Roth Patrick, Zumstein Simon, Nützi Benedikt, Balmer Michael, Kofmehl Yanick. – Verwarnungen: 49. Silvan Valenti, 89. Luca Cappelli.

Tabelle: 1. FC Welschenrohr 2 Spiele/4 Punkte (4:1). 2. FC Winznau 2/4 (7:5), 3. FC Deitingen 1/3 (4:0), 4. FC Kestenholz 2/3 (6:4), 5. FC Subingen 2/3 (5:4), 6. SC Flumenthal 2/3 (4:7), 7. FC Hägendorf 2/3 (13:4), 8. FC Wangen a/A 2/3 (3:5), 9. FC Wangen b. O. 2/3 (2:3), 10. FC Trimbach 1/1 (0:0), 11. FC Mümliswil 2/1 (4:7), 12. FC Olten 1/0 (1:11), 13. FC Dulliken 1/0 (0:2).

Alle Details zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Seite des SOFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.