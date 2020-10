3. LIGA, GRUPPE 2: Wangen b. O. bezwingt auswärts Wangen a.A.

Haas Patrick eröffnete in der 4. Minute das Skore, als er für Wangen a. A. das 1:0 markierte. Es handelte sich um einen Penalty. In der 14. Minute traf Dalipi Leutrim für Wangen b. O. zum 1:1-Ausgleich. Der gleiche Dalipi Leutrim war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Wangen b. O. verantwortlich. Er traf erneut in der 50. Spielminute.

Nedzipi Hamdi sorgte in der 52. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Wangen b. O. Haas Florian sorgte in der 72. Minute für Wangen a. A. für den Anschlusstreffer zum 2:3. In der 90. Minute erhöhte Lekaj Eduard auf 4:2 für Wangen b. O.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Wangen b. O. Bei Wangen a. A. erhielten Caruso Girolamo (28.) und Ruch Sandro (91.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Wangen b. O. unverändert. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 7. Für Wangen b. O. ist es der zweite Sieg in Serie.

Wangen b. O. spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Winznau (Platz 5). Diese Begegnung findet am Samstag (17. Oktober) statt (19.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Nach der Niederlage büsst Wangen a. A. einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 9. Wangen a. A. hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Wangen a. A. geht es auswärts gegen FC Trimbach (Platz 4) weiter. Die Partie findet am Samstag (17. Oktober) statt (19.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Telegramm: FC Wangen a/A - FC Wangen b. O. 2:4 (1:1) - Staadfeld, Wangen a.Aare – Tore: 4. Haas Patrick (Penalty) 1:0.14. Dalipi Leutrim 1:1. 50. Dalipi Leutrim 1:2. 52. Nedzipi Hamdi 1:3. 72. Haas Florian 2:3. 90. Lekaj Eduard 2:4. – Wangen a.A.: Morel Nicolas, Oester Joël, Ackermann Tobias, Allemann Jan, Caruso Girolamo, Rota Sandro, Meier Christian, Haas Patrick, Ruch Sandro, Haas Florian, Bovey Patrik. – Wangen b.O.: Perren Florijan, Iozzia Gianluca, Bekteshi Blerim, Berisha Sokol, Berisha Patrick, Nedzipi Hamdi, Lekaj Eduard, Ngokpho Natthawut, Kamwar Mir Mohammad, Dalipi Leutrim, Burkhardt Aaron. – Verwarnungen: 4. Perren Florijan, 28. Caruso Girolamo, 75. Nedzipi Hamdi, 91. Ruch Sandro, 91. Tutnic Senad, 91. Lekaj Eduard.

Tabelle: 1. FC Hägendorf 11 Spiele/25 Punkte (36:14). 2. FC Subingen 10/23 (30:14), 3. FC Kestenholz 11/20 (29:18), 4. FC Trimbach 10/18 (27:18), 5. FC Winznau 10/18 (23:15), 6. FC Deitingen 10/17 (26:13), 7. FC Wangen b. O. 10/14 (25:25), 8. FC Welschenrohr 10/11 (18:15), 9. FC Wangen a/A 10/11 (17:22), 10. FC Dulliken 10/11 (16:14), 11. SC Flumenthal 10/10 (17:27), 12. FC Olten 10/4 (6:52), 13. FC Mümliswil 10/2 (13:36).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2020 21:32 Uhr.