3. LIGA, GRUPPE 2: Wangen a. A. holt sich die ersten drei Punkte gegen Hägendorf

Das erste Tor der Partie erzielte Patrick Haas. In der 12. Minute traf er zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung für Wangen a. A. stellte Andreas Trösch in Minute 24 her. Die 31. Minute brachte den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Dominik Schalt.

In der 78. Minute baute Florian Haas den Vorsprung für Wangen a. A. auf zwei Tore aus (3:1). In der Schlussphase kam Hägendorf noch auf 2:3 heran. Dominik Schalt war verantwortlich für den Anschlusstreffer. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Gelbe Karten gab es bei Hägendorf für Dominik Schalt (79.), Miro Bürgin (85.) und Bas De Graaf (85.). Bei Wangen a. A. erhielten Robin Weber (44.) und Jan Allemann (66.) eine gelbe Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Wangen a. A. mit drei Punkten auf dem achten Rang. Für Wangen a. A. geht es auswärts gegen FC Olten weiter. Diese Begegnung findet am 30. August statt (15.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

Hägendorf steht mit drei Punkten auf Rang 7. Für Hägendorf geht es daheim gegen FC Winznau weiter. Diese Begegnung findet am 29. August statt (17.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Telegramm: FC Wangen a/A - FC Hägendorf 3:2 (2:1) - Staadfeld, Wangen a.Aare – Tore: 12. Patrick Haas 1:0. 24. Andreas Trösch 2:0. 31. Dominik Schalt 2:1. 78. Florian Haas 3:1. 81. Dominik Schalt 3:2. – Wangen a.A.: Morel Nicolas, Oester Joël, Trösch Andreas, Caruso Girolamo, Wälti Yves, Haas Patrick, Haas Florian, Pfister Fabian, Allemann Jan, Bovey Patrik, Weber Robin. – Hägendorf: Furrer Nick, Bürgin Miro, Furrer Livio, Schalt Dominik, Blenke Miro, Lipari Davide, Bitterli Dominik, Dätwyler Lukas, Flück Philipp, Willimann Dominik, Schalt Sandro. – Verwarnungen: 44. Robin Weber, 66. Jan Allemann, 79. Dominik Schalt, 85. Miro Bürgin, 85. Bas De Graaf.

Tabelle: 1. FC Welschenrohr 2 Spiele/4 Punkte (4:1). 2. FC Winznau 2/4 (7:5), 3. FC Deitingen 1/3 (4:0), 4. FC Kestenholz 2/3 (6:4), 5. FC Subingen 2/3 (5:4), 6. SC Flumenthal 2/3 (4:7), 7. FC Hägendorf 2/3 (13:4), 8. FC Wangen a/A 2/3 (3:5), 9. FC Wangen b. O. 2/3 (2:3), 10. FC Trimbach 1/1 (0:0), 11. FC Mümliswil 2/1 (4:7), 12. FC Olten 1/0 (1:11), 13. FC Dulliken 1/0 (0:2).

Alle Details zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Seite des SOFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.