3. LIGA, GRUPPE 2: Wangen a. A. bezwingt auswärts Welschenrohr

Das Skore eröffnete Sandro Rota in der 3. Minute. Er traf für Wangen a. A. zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Wangen a. A. stellte Florian Haas in Minute 49 her. Robin Weber baute in der 60. Minute die Führung für Wangen a. A. weiter aus (3:0). Elias Mägli sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Welschenrohr: Er traf in der 83. Minute zum 1:3

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Wangen a. A. erhielten Michael Reist (28.) und Patrick Haas (47.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Welschenrohr, nämlich für Samuel Fink (73.).

In der Regel kassiert Welschenrohr nicht so viele Tore wie gegen Wangen a. A. Das Team kassiert im Schnitt 1.2 Tore pro Partie (Rang 1).

Wangen a. A. rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Neun Punkte bedeuten Rang 7. Wangen a. A. hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Wangen a. A. spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Dulliken (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 23. September (20.00 Uhr, Staadfeld, Wangen a.Aare).

Nach der Niederlage büsst Welschenrohr zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 9. Welschenrohr hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Welschenrohr geht es auswärts gegen FC Winznau (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 23. September statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grien, Winznau).

Telegramm: FC Welschenrohr - FC Wangen a/A 1:3 (0:1) - Mühlacker, Welschenrohr – Tore: 3. Sandro Rota 0:1. 49. Florian Haas 0:2. 60. Robin Weber 0:3. 83. Elias Mägli 1:3. – Welschenrohr: Teutschmann Ivo, Wyss Florian, Uebelhart Michael, Stampfli Claudio, Gribi Marco, Merkle Max, Widmer Kevin, Müller Manuel, Fink Samuel, Hug Marco, Fankhauser Adrian. – Wangen a.A.: Morel Nicolas, Oester Joël, Reist Michael, Weber Robin, Caruso Girolamo, Koca Tarik, Rota Sandro, Alnhlawe Morhaf, Haas Patrick, Haas Florian, Allemann Jan. – Verwarnungen: 28. Michael Reist, 47. Patrick Haas, 73. Samuel Fink.

Tabelle: 1. FC Subingen 6 Spiele/13 Punkte (12:7). 2. FC Trimbach 6/12 (14:9), 3. FC Deitingen 5/10 (16:6), 4. FC Winznau 5/10 (17:9), 5. FC Kestenholz 6/10 (17:12), 6. FC Hägendorf 6/10 (21:9), 7. FC Wangen a/A 5/9 (10:8), 8. SC Flumenthal 5/7 (8:12), 9. FC Welschenrohr 6/7 (11:7), 10. FC Dulliken 6/7 (11:7), 11. FC Wangen b. O. 5/5 (9:13), 12. FC Mümliswil 6/1 (5:20), 13. FC Olten 5/0 (1:33).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.09.2020 06:05 Uhr.