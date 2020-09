3. LIGA, GRUPPE 2: Subingen und Kestenholz teilen sich Punkte

Zunächst hatte Kestenholz die Führung erzielt (4. Minute, Marc Taschler), war dann aber durch zwei Tore (47., 50. Minute) von Subingen in Rückstand geraten. Für Subingen trafen: Yanick Kofmehl und Michael Balmer. Das letzte Tor der Partie und somit den Ausgleich der Partie schoss Jan Rudolf von Rohr (67. Minute) für Kestenholz.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Subingen, nämlich für Mathias Studer (83.). Eine Verwarnung gab es für Kestenholz, nämlich für Marc Taschler (57.).

{Nach dem Unentschieden verliert Subingen zwei Plätze in der Tabelle und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 4. Subingen hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Subingen in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Deitingen. Das Spiel findet am 12. September statt (17.30 Uhr, Sportanlage Grabmatt, Deitingen).

Das Unentschieden bringt Kestenholz in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 6. Kestenholz hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Kestenholz wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das fünftplatzierte Team FC Hägendorf, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 12. September statt (17.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Telegramm: FC Subingen - FC Kestenholz 2:2 (0:1) - Affolter, Subingen – Tore: 4. Marc Taschler 0:1. 47. Yanick Kofmehl 1:1. 50. Michael Balmer 2:1. 67. Jan Rudolf von Rohr 2:2. – Subingen: Witmer Thomas, Valenti Silvan, Zumstein Simon, Sterki Simon, Rohn Leo, Gisler Julian, Nützi Benedikt, Roth Patrick, Widmer Damian, Kofmehl Yanick, Balmer Michael. – Kestenholz: Kaufmann Oliver, Flury Remo, Rudolf von Rohr Jan, Von Arx Fabian, Häfeli Philipp, Taschler Marc, Meier Simon, Uebelhart Mike, Anderegg Robin, Da Silva Do Aido Luis Filipe, Gerber Nik. – Verwarnungen: 57. Marc Taschler, 83. Mathias Studer.

Tabelle: 1. FC Trimbach 5 Spiele/11 Punkte (11:6). 2. FC Deitingen 4/10 (16:4), 3. FC Winznau 5/10 (17:9), 4. FC Subingen 5/10 (10:7), 5. FC Hägendorf 4/9 (19:6), 6. FC Kestenholz 5/7 (14:10), 7. FC Wangen a/A 4/6 (7:7), 8. SC Flumenthal 4/4 (6:11), 9. FC Wangen b. O. 4/4 (6:10), 10. FC Welschenrohr 4/4 (5:4), 11. FC Dulliken 4/3 (5:7), 12. FC Mümliswil 5/1 (4:18), 13. FC Olten 3/0 (1:22).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2020 11:55 Uhr.