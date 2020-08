3. LIGA, GRUPPE 2: Sieg und erste Punkte für Kestenholz gegen Wangen b.O.

Das Tor von Kevin Von Arx in der 9. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Kestenholz. Kevin Von Arx war es auch, der in der 50. Minute sein Team weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Der Treffer fiel mittels Penalty. Anthony Bouton schoss das 3:0 (84. Minute) und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Kestenholz erhielten Simon Meier (62.) und Nik Gerber (76.) eine gelbe Karte. Bei Wangen b. O. erhielten Patrick Berisha (54.) und Gentijan Bajrami (68.) eine gelbe Karte.

Kestenholz steht mit drei Punkten auf Rang 4. Kestenholz spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Trimbach. Das Spiel findet am 30. August statt (15.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Nach dem zweiten Spiel steht Wangen b. O. mit drei Punkten auf dem neunten Rang. Auf Wangen b. O. wartet im nächsten Spiel zuhause das Team FC Deitingen. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (19.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Telegramm: FC Kestenholz - FC Wangen b. O. 3:0 (1:0) - St. Peter, Kestenholz – Tore: 9. Kevin Von Arx 1:0. 50. Kevin Von Arx (Penalty) 2:0.84. Anthony Bouton 3:0. – Kestenholz: Fernandez Christian, Meier Simon, Taschler Marc, Flury Remo, Häfeli Philipp, Gerber Tim, Von Arx Fabian, Anderegg Robin, Uebelhart Mike, Von Arx Kevin, Gerber Nik. – Wangen b.O.: Bucciolini Mario, Kamwar Mir Mohammad, Berisha Patrick, Berisha Sokol, Islami Egzoart, Tmava Kenan, Mehmeti Albin, Lekaj Eduard, Nedzipi Hamdi, Halimi Arton, Dalipi Leutrim. – Verwarnungen: 54. Patrick Berisha, 62. Simon Meier, 68. Gentijan Bajrami, 76. Nik Gerber.

Tabelle: 1. FC Welschenrohr 2 Spiele/4 Punkte (4:1). 2. FC Winznau 2/4 (7:5), 3. FC Deitingen 1/3 (4:0), 4. FC Kestenholz 2/3 (6:4), 5. FC Subingen 2/3 (5:4), 6. SC Flumenthal 2/3 (4:7), 7. FC Hägendorf 2/3 (13:4), 8. FC Wangen a/A 2/3 (3:5), 9. FC Wangen b. O. 2/3 (2:3), 10. FC Trimbach 1/1 (0:0), 11. FC Mümliswil 2/1 (4:7), 12. FC Olten 1/0 (1:11), 13. FC Dulliken 1/0 (0:2).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.