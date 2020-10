3. LIGA, GRUPPE 2: Daniel Bärtschi führt Trimbach mit drei Toren zum Sieg gegen Olten

Bärtschi Daniel brachte Trimbach 1:0 in Führung (11. Minute). Mit einem weiteren Tor sorgte Bärtschi Daniel in der 31. Minute für das 2:0 für Trimbach. Trimbach erhöhte in der 53. Minute seine Führung durch Ademovic Enis weiter auf 3:0.

Trimbach erhöhte in der 60. Minute seine Führung nochmals durch Bärtschi Daniel weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Schifferle Luca, der in der 89. Minute die Führung für Trimbach auf 5:0 ausbaute.

Trimbach hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 27 Tore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.7 Toren pro Match.

Die Abwehr von Olten kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 5.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 13).

Trimbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 4. Trimbach hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Trimbach geht es zuhause gegen FC Wangen a/A (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am Samstag (17. Oktober) statt (19.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Für Olten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 12. Für Olten war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Olten trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Mümliswil (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Samstag (17. Oktober) statt (17.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: FC Olten - FC Trimbach 0:5 (0:2) - Sportplatz Kleinholz, Olten – Tore: 11. Bärtschi Daniel 0:1. 31. Bärtschi Daniel 0:2. 53. Ademovic Enis 0:3. 60. Bärtschi Daniel 0:4. 89. Schifferle Luca 0:5. – Olten: Morina Argjend, Witschi Robin, Morina Edon, Krasniqi Fidan, Curatolo Valerio, Dutra Viana Jone, Stefanutti Luca, Meyer Lino, Golob Julian, Berisha Levis, Zenuni Hazir. – Trimbach: Flury Jonas, Sej Egzon, Suarez Vigo Ivan, Meier Alexander, Wermuth Patrick, Mirarchi Marco, Thut Manuel, Ademovic Enis, Bärtschi Daniel, Schifferle Luca, Castro Martin. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Hägendorf 11 Spiele/25 Punkte (36:14). 2. FC Subingen 10/23 (30:14), 3. FC Kestenholz 11/20 (29:18), 4. FC Trimbach 10/18 (27:18), 5. FC Winznau 10/18 (23:15), 6. FC Deitingen 10/17 (26:13), 7. FC Wangen b. O. 10/14 (25:25), 8. FC Welschenrohr 10/11 (18:15), 9. FC Wangen a/A 10/11 (17:22), 10. FC Dulliken 10/11 (16:14), 11. SC Flumenthal 10/10 (17:27), 12. FC Olten 10/4 (6:52), 13. FC Mümliswil 10/2 (13:36).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.10.2020 23:55 Uhr.