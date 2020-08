3. LIGA, GRUPPE 1: Erfolg für Zuchwil gegen Bettlach – Nicola Mühlhauser trifft zum Sieg

Zuchwil geriet zunächst in Rückstand, als Eric Kohler Bettlach in der 10. Minute in Führung brachte. Durch zwei Tore innerhalb von zehn Minuten schaffte das Team aber die Wende: Batuhan Baladin schoss in der 34. Minute den Ausgleich, in der 44. Minute erzielte Nicola Mühlhauser per Penalty den Siegestreffer.

Bei Bettlach gab es fünf gelbe Karten. Für Zuchwil gab es keine Karte.

Zuchwil reiht sich nach dem Spiel auf Rang 5 ein. Im nächsten Spiel kriegt es Zuchwil mit seinem Tabellennachbarn GS Italgrenchen (Platz 4) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 22. August (17.00 Uhr, Sportplatz Riedern, Grenchen).

Bettlach reiht sich nach dem Spiel auf Rang 9 ein. Im nächsten Spiel kriegt es Bettlach mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Gerlafingen. Die Partie findet am 22. August statt (17.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Zuchwil - FC Bettlach 2:1 (2:1) - Widi, Zuchwil – Tore: 10. Eric Kohler 0:1. 34. Batuhan Baladin 1:1. 44. Nicola Mühlhauser (Penalty) 2:1.–Zuchwil: Fetaj Granit, Demiroglu Ferhat, Loosli Noe, Hess Tim, Ranfaldi Igor, Ravi Sathurshan, Qallakaj Shkumbim, Belakusic Mario, Dhillon Karanjot, Markovic Marko, Mühlhauser Nicola, – Bettlach: Schmid Nicolas, Supper Luca, Fabbro Marco, Messerli Matthias, Dönmez Mehmet, Walker Jan, Tschanz Michael, Kohler Eric, Sriwong Kevin, Haring Mitja, Zingg Kevin, – Verwarnungen: 39. Eric Kohler, 42. Matthias Messerli, 80. Jan Walker, 83. Daniele Gallizioli, 88. Mitja Haring.

Alle Spiele der Runde: SC Blustavia - FC Riedholz 0:2. FC Zuchwil - FC Bettlach 2:1. FC Rüttenen - GS Italgrenchen 4:5. FC Gerlafingen - Türkischer SC Solothurn 5:2. FC Biberist - FC Leuzigen 0:3 (gespielt am Donnerstag, 13.8.).

Tabelle: 1. FC Gerlafingen 1 Spiele/3 Punkte. 2. FC Leuzigen 1/3, 3. FC Riedholz 1/3, 4. GS Italgrenchen 1/3, 5. FC Zuchwil 1/3, 6. FC Selzach 0/0, 7. HNK Croatia 0/0, 8. FC Rüttenen 1/0, 9. FC Bettlach 1/0, 10. SC Blustavia 1/0, 11. Türkischer SC Solothurn 1/0, 12. FC Biberist 1/0.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.

