2. LIGA: Spiel zwischen Wangen b.O. und Bellach ohne Sieger

Zunächst hatte Bellach die Führung erzielt (10. Minute, Alessandro Fragale), war dann aber durch zwei Tore (20., 55. Minute) von Wangen b.O. in Rückstand geraten. Für Wangen b.O. trafen: Avni Halimi und Patrik Dibrani. Lediglich acht Minuten nach dem 2:1 traf Kevin Marthaler für Bellach zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Sechs gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Bellach. Bei Wangen b.O. gab es vier gelbe Karten.

In der Tabelle steht Wangen b.O. nach dem zweiten Spiel auf Rang 11 (ein Punkt). Für Wangen b.O. geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Oensingen (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am Samstag (22. August) statt (17.30 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Nach dem zweiten Spiel steht Bellach mit einem Punkt auf dem zehnten Rang. Das nächste Spiel trägt Bellach in einem Heimspiel gegen das stark gestartete Team FC Härkingen (Platz 1) aus. Die Partie findet am Samstag (22. August) statt (17.30 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Telegramm: FC Wangen b.O. - FC Bellach 2:2 (1:1) - Chrüzmatt, Wangen bei Olten – Tore: 10. Alessandro Fragale 0:1. 20. Avni Halimi 1:1. 55. Patrik Dibrani (Penalty) 2:1.63. Kevin Marthaler 2:2. – Wangen b.O.: Pavic Anton, Näf Kilian, Bekteshi Blerim, Trgo Mateo, Ghaith Hammam, Dibrani Patrik, Moser Raphael, Preniqi Getuar, Kastrati Fatlum, Halimi Avni, Jukic Josip. – Bellach: Palermo Luca, Zekiri Ferat, Shkoreti Rok, Kocher Yves, Pavlovic Igor, Pickel Cyril, Arifi Shaban, Brcina Mario, Mascolo Valerio, Fragale Alessandro, Marthaler Kevin. – Verwarnungen: 33. Igor Pavlovic, 54. Rok Shkoreti, 54. Yves Kocher, 57. Avni Halimi, 57. Cyril Pickel, 77. Ferat Zekiri, 79. Berkin Sulungoz, 82. Hammam Ghaith, 91. Aaron Burkhardt, 95. Bozo Predojevic.

Alle Spiele der Runde: FC Härkingen - FC Mümliswil 1:0, FC Iliria - FC Klus-Balsthal 4:0, FC Subingen - FC Lommiswil 1:3, SC Fulenbach - FC Olten 2:2, FC Biberist - FC Oensingen 2:4, FC Wangen b.O. - FC Bellach 2:2.

Tabelle: 1. FC Härkingen 2 Spiele/6 Punkte (5:2). 2. FC Iliria 2/6 (6:1), 3. SC Fulenbach 2/4 (4:3), 4. FC Oensingen 2/3 (5:4), 5. FC Lommiswil 2/3 (4:3), 6. FC Subingen 2/3 (3:4), 7. FC Biberist 2/3 (3:4), 8. FC Klus-Balsthal 2/3 (3:6), 9. FC Olten 2/1 (3:4), 10. FC Bellach 2/1 (2:3), 11. FC Wangen b.O. 2/1 (4:6), 12. FC Mümliswil 2/0 (2:4).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.