2. LIGA: Biberist verliert gegen Seriensieger Wangen b. O. – Entscheidung in der Schlussminute

Wangen b. O. geriet zunächst in Rückstand, als Dario Kopp in der 34. Minute die zwischenzeitliche Führung für Biberist gelang. In der 72. Minute glich Wangen b. O. jedoch aus und ging in der 90. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Avni Halimi.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Wangen b. O. sah Lars Luterbacher (70.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Fatlum Kastrati (49.), Lars Luterbacher (55.) und Aaron Burkhardt (70.). Bei Biberist gab es vier gelbe Karten.

In seiner Gruppe hat Wangen b. O. den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 35 Tore in elf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel.

Wangen b. O. bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 25 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Wangen b. O. ist es der sechste Sieg in Serie.

Wangen b. O. spielt das nächste Spiel nach der Winterpause auswärts gegen FC Härkingen (Platz 5). Die Partie findet am 21. März statt (14.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Für Biberist hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 7. Für Biberist war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Biberist nach der Winterpause zuhause auf FC Bellach (Platz 9). Diese Begegnung findet am 20. März statt (17.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Telegramm: FC Biberist - FC Wangen b. O. 1:2 (1:0) - Sportplatz Giriz, Biberist – Tore: 34. Dario Kopp 1:0. 72. Avni Halimi 1:1. 90. Avni Halimi 1:2. – Biberist: Blum Moreno, Thurnheer Noah, Rüfli Nicolas, Thurnheer Sian, Jäggi Patrik, Imbach Marco, Rüegsegger Roman, Herrmann Philipp, Felder Andreas, Flury Boris, Kopp Dario. – Wangen b.O.: Pavic Anton, Trgo Mateo, Titone Alessandro, Bekteshi Blerim, Ziba Gezim, Dzombic Semir, Moser Raphael, Kastrati Fatlum, Luterbacher Lars, Halimi Avni, Jukic Josip. – Verwarnungen: 26. Noah Thurnheer, 45. Patrik Jäggi, 49. Fatlum Kastrati, 55. Lars Luterbacher, 70. Aaron Burkhardt, 73. Roman Rüegsegger, 84. Ivan Doric – Ausschluss: 70. Lars Luterbacher.

Tabelle: 1. FC Lommiswil 11 Spiele/27 Punkte (23:12). 2. FC Wangen b. O. 11/25 (35:19), 3. FC Iliria 9/21 (30:15), 4. FC Olten 10/19 (25:14), 5. FC Härkingen 11/16 (21:24), 6. FC Klus-Balsthal 11/16 (29:24), 7. FC Biberist 11/13 (18:21), 8. FC Subingen 10/12 (12:16), 9. FC Bellach 10/11 (17:23), 10. FC Mümliswil 11/7 (15:27), 11. FC Oensingen 9/6 (12:30), 12. SC Fulenbach 10/6 (14:26).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.10.2020 11:43 Uhr.