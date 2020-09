2. LIGA: Auswärtssieg für Härkingen gegen Oensingen – Joël Rietschin entscheidet Spiel

Härkingen geriet zunächst in Rückstand, als Elvedin Bogucanin in der 27. Minute die zwischenzeitliche Führung für Oensingen gelang. In der 37. Minute glich Härkingen jedoch aus und ging in der 80. Minute in Führung. Torschützen waren Jan Marti und Joël Rietschin.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Härkingen für Silvan Gasser (61.), Roger Stöckli (75.) und Sandro Gasser (83.). Gelbe Karten gab es bei Oensingen für Ahmad Jawid Bigzad (54.), Dzenan Isovic (74.) und Simon Saner (77.).

Härkingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 3 (+3). Für Härkingen ist es der zweite Sieg in Serie. Härkingen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Härkingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Subingen (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 13. September (14.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Für Oensingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 11. Oensingen hat bisher einmal gewonnen und viermal verloren.

Für Oensingen geht es daheim gegen FC Olten (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 12. September statt (17.30 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Telegramm: FC Oensingen - FC Härkingen 1:2 (1:1) - Bechburg, Oensingen – Tore: 27. Elvedin Bogucanin 1:0. 37. Jan Marti 1:1. 80. Joël Rietschin 1:2. – Oensingen: Isovic Dzenan, Mumdzic Ahmet, Bogucanin Elvedin, Beqiri Rinor, Bigzad Ahmad Jawid, Kiala Mingiedi Mambo Baudryck, Radonjic Radislav, Saner Simon, Makulovic Luka, Djuric Bojan, Prenaj Samoell. – Härkingen: Morgenthaler Simon, Heutschi Tobias, Stecher Mario, Büttiker Raphael, Wermuth Niklaus, Büttiker Tim, Rauber Chris, Marti Jan, Gasser Sandro, Gasser Silvan, Rietschin Joël. – Verwarnungen: 54. Ahmad Jawid Bigzad, 61. Silvan Gasser, 74. Dzenan Isovic, 75. Roger Stöckli, 77. Simon Saner, 83. Sandro Gasser.

Tabelle: 1. FC Iliria 4 Spiele/12 Punkte (13:2). 2. FC Klus-Balsthal 5/10 (13:11), 3. FC Härkingen 5/9 (10:11), 4. FC Lommiswil 5/9 (9:8), 5. FC Subingen 4/7 (7:7), 6. FC Olten 5/7 (10:9), 7. FC Bellach 5/7 (10:10), 8. FC Wangen b. O. 5/7 (16:9), 9. FC Biberist 5/6 (7:9), 10. SC Fulenbach 4/4 (7:11), 11. FC Oensingen 5/3 (6:15), 12. FC Mümliswil 4/0 (4:10).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2020 00:24 Uhr.