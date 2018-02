Nach 60 Minuten und fünfminütiger Verlängerung stand es 2:2, ehe sich die Tschechen in dieser Partie der Schweizer Gruppe in der Penalty-Entscheidung durchsetzte. Für die Tschechen ist der Gruppensieg nun in Reichweite, sodass sie nicht den Umweg über die Achtelfinals gehen müssen.

Für Kanada reihte sich erneut ein Söldner des SC Bern unter die Torschützen. Hatte Maxim Noreau beim 5:1-Sieg gegen die Schweiz zum 2:0 getroffen, so erzielte Mason Raymond in Match gegen Tschechien bereits in der 2. Minute im Powerplay das 1:0.

Im nächsten Match dieser Gruppe spielen die beiden noch sieglosen Mannschaften Südkorea und Schweiz gegeneinander.