Zwischen Lebenszeichen und bitterer Pille - Der EHC Olten verliert gegen Ajoie nach Verlängerung

Einen Punkt gewonnen oder zwei verloren? Der EHC Olten holte gegen den favorisierten HC Ajoie einen Zähler. Angesichts der zuletzt schwachen Auftritte der Powermäuse also durchaus ein Grund zur Freude für die Oltner. Aber wenn man sich den Spielverlauf anschaut, dann sind es am Ende gefühlt eben doch zwei verlorene Punkkte. Bis 69 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit führte der EHCO. Dann gelang Reto Schmutz im Anschluss an ein Powerplay doch noch der Ausgleich für die Ajoulots. In der Verlängerung spielte das berüchtigte Duo Hazen/Devos mit dem Oltnern dann Katz und Maus. Und nach 49 Sekunden in der Overtime schlug es dann wenig überraschend ein hinter Simon Rytz. Einmal mehr mussten die einheimischen Cracks das Eis mit hängenden Köpfen verlassen.

Auch wenn es also am Ende doch die Niederlage setzte, die allgemein erwartet worden war, so dürfen die Oltner trotzdem einige positive Aspekte aus diesem Spiel mitnehmen.

Das Unterzahlspiel: Gegen das beste Powerplay-Team der Liga (30 Prozent Erfolgsquote!) hielten sich die Oltner in sieben (!) Situationen schadlos, darunter sogar zwei längere Phasen, in denen man mit 3 gegen 5 Mann auf dem Eis agieren musste. Der EHCO agierte in Unterzahl umgemein aggressiv und hartnäckig, liess die Jurassier kaum einmal ihr gefürchtetes Kombinationsspiel aufziehen.

Der Einsatz: Generell agierten die Oltner mit viel Feuer und Leidenschaft, gaben nach den zuletzt ziemlich leblosen Darbietungen das erhoffte Lebenszeichen. Besonders auffällig einmal mehr: Vorzeigekämpfer Silvan Wyss.

Brennan Othmann: Der 17-Jährige Schweiz-Kanadier kommt immer besser in Fahrt. Vor allem in der Offensive kann er sich je länger, je mehr in Szene setzen. Gegen Ajoie holte er seine ersten beiden Skorerpunkte im EHCO-Dress. Nach einer Vorlage zum 1:0 von Jewgeni Schirjajew, gelang ihm im zweiten Drittel mit einem präzisen Handgelenkschuss das 2:2. Punkto Defensivarbeit muss er sich noch steigern. Aber für die zuletzt so erfolglose Oltner Abteilung Attacke könnte Othmann Gold wert sein.

Die Grundlage für den Punktgewinn gegen den HC Ajoie legte der EHCO im ersten Drittel, als er angesichts von nicht weniger als vier Unterzahlsituation inklusive einer kompletten zweiminütigen, doppelten Unterzhal, nicht die Ruhe und die Übersicht verlor. Und sich vor allem nicht davon verunsichern liess, dass man mit einem unverdienten 1:2-Rückstand in die erste Pause gehen musste. Der zweite Abschnitt, zuletzt das grosse Sorgenkind der Mannschaft und an der Basis der jüngsten Misere, war noch besser und wurde mit dem verdienten Ausgleich durch Othmann belohnt. Nach Garry Nunns Führungstor zum 3:2, knapp zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit, durfte der EHC Olten sogar auf einen Überraschungssieg hoffen. Aber die Hoffnungen platzten in Sichtweite der Ziellinie.

Partie verpasst? Lesen Sie den Spielverlauf hier im Liveticker nach: