Wiler-Ersigen schafft im Playoff-Halbfinal das Break, siegt bei Meister Floorball Köniz verdient mit 10:5 und will dieses Break bereits am Sonntag in Spiel 3 mit dem Heimspiel in Kirchberg bestätigen (Spielbeginn in der Grossmatt ist 17.30). Lehtinen und Bürki mit je 3 Toren und ein starker Matthias Hofbauer ebneten den Weg zum Erfolg und der 2:0-Führung in der Halbfinal-Serie.