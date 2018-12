Schönenwerd liegt in der NLA nach 7 von 21 Spielen auf Platz 2. Das neue Kader scheint sich unter dem ebenfalls neuen Trainer gefunden zu haben. Heute Samstag, 1. Dezember, kommt nun Titelverteidiger Lausanne in die Betoncoupe Arena. «Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe», so Schönenwerds Sportchef Bühlmann.