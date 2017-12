Einstieg ab acht Jahren

2016 feierte der Karateclub Rickenbach sein 30-jähriges Bestehen. Einer der Gründer war Hans Lässer, der mittlerweile wieder in seiner Heimat in Schaffhausen dem Karate-Sport frönt. Quasi seit der ersten Stunde dabei sind auch Präsident Daniel Mahler, Vizepräsident Rainer Grolimund, Vorstandsmitglied Erik Vogelsang und Dojoleiter Andreas Ackermann. Eine Karateschule existiert in Rickenbach gar schon seit mehr als dreissig Jahren.

«Trainings in den Turnhallen der Schulen sind nur als Verein möglich», erklärt Daniel Mahler die Gründung des Karateclubs. In der 1000-Seelen-Gemeinde trainiert der KC Rickenbach jeweils dienstags und freitags. Am Mittwoch findet zudem eine Einheit in Aarburg statt. «Wir nehmen Kids ab dem achten Altersjahr», so Mahler.

Der Mitgliederbeitrag pro Jahr beträgt je nach Alter zwischen 300 und 520 Franken. «Karate ist kein billiger Sport», unterstreicht der Präsident und verweist darauf, dass sein Trainingsanzug knapp 200 und der Wettkampfanzug gar um die 400 Franken koste.