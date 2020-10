Wille, Kampf und viel Herzblut: Der EHC Olten will mit acht neuen Gesichtern dem Gegner unter die Haut gehen

Marschieren die EHCO-Spieler aus ihrer Kabine im Kleinholz auf das Eis, so passieren sie auf dem Weg hinaus an der Tür ein Sprichwort, worauf geschrieben steht: «Gewinnen ist nicht alles. Es ist das Einzige.» Die Lebensweisheit für Sportler ist schon das eine oder andere Jahr an dieser Tür zu lesen, doch noch selten war sie so zutreffend wie in dieser Saison.

Über die Einstellung, den unbändigen Willen mit viel Kampfgeist und Herzblut will sich ein jüngerer, aber grösser und schwerer gewordener EHC Olten in dieser Saison definieren. Oder anders ausgedrückt: Der EHC Olten will das in den letzten Jahren akzentuierte Schönwetter-Image ablegen und wieder ein unangenehm zu spielender Gegner sein.

Trainer Fredrik Söderström sagte im Saisonstart-Interview mit dem «Oltner Tagblatt»: «Letzte Saison hatte ich oft das Gefühl, dass die Gegner gerne gegen uns spielen, weil es nette Spiele waren. Es war nicht unangenehm, gegen uns anzutreten. Ich hoffe, dass wir – auf intelligente Art und Weise – einen Weg finden, dem Gegner mehr unter die Haut zu gehen.»

In den Tagen vor dem Saisonstart hatte Trainer Söderström sowie Sportchef und Assistenztrainer Marc Grieder in den geschäftlichen Räumlichkeiten von Präsident Marc Thommen die Spieler zu einem Treffen gebeten – das Thema: Das Verhalten, die Einstellung, das Benehmen. Zehn Punkte gab Söderström in seiner Präsentation den Spielern mit auf den Weg, die sie während der Saison an den Tag legen sollen, ohne dafür ein kleines Quäntchen Talent zu benötigen:

Sei pünktlich

sei vorbereitet

zeige deine Gefühle

Gib alles

Sei glücklich

Zeige deine positive Körpersprache

Zeige Haltung

Sag auch mal Nein

Pass dich an

Zeige Wertschätzung!

Kein konkretes Saisonziel in Zahlen

Marc Grieder ist sowohl als Sportchef wie auch als Assistenztrainer angetan vom Team. «Ich habe ein gutes Gefühl. Die Neuen haben sich im Sommer sensationell in die Mannschaft integriert – und das trotz umständlichen Trainingsbedingungen. Ich denke, das Team harmoniert, sie helfen einander, sind füreinander da, mögen sich etwas gönnen und halten sich an die Regeln.»