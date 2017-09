Nach den beiden Vorbereitungsturnieren in Prag und Växjö macht der „SVWE on Tour“ erstmals Halt in heimischen Gefilden. In der ausverkauften Zürcher Saalporthalle (2400 Fans) kommt es am Samstagabend (19.00) zum Duell Meister Wiler-Ersigen vs. Cupsieger GC Zürich um den Supercup. Die Partie wird auch im Livestream von swissunihockeytv übertragen