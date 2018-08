In der dritten Spielminute zwang Tonelli Jeffrey Grosjean zu einer ersten Parade: der Solothurner Schlussmann lenkte den Ball über die Latte. Doch gegen den folgenden Eckball war er machtlos. Emini schlug diesen hoch in den Gästestrafraum. Tonelli stieg am höchsten und vollendete mit dem Kopf zum frühen Führungstreffer. «Wir haben sehr schlecht begonnen und schon das dritte Mal ein Tor auf einen Eckball erhalten; wir müssen uns gut überlegen, was wir besser machen müssen», stellt Solothurn-Trainer Dariusz «Darek» Skrzypczak fest.

Am Spielende hatte es die drittletzte Minute in der fünfminütigen Nachspielzeit in sich. Waylon Grosjean hielt unnötig Simic im eigenen Strafraum zurück. Diesen Penalty verwertete Emini souverän zum verdienten Siegtreffer der Leuchtenstädter (92.). «Mit diesem defensiven Verhalten spielen wir nicht um den Aufstieg, sondern um den Ligaerhalt», wählt der Pole klare Worte. Umso mehr als der Ausgleich aus dem Nichts kam. Wieder war es ein Eckball. Osmani trat ihn zur Mitte, wo Hasanovic tief mit dem Kopf den Gleichstand herstellen konnte (69.). «Wir hätten froh sein können, nach diesem Tor einen Punkt zu holen, aber wir erhalten unnötig und zu einfach Tore, ausser dem Punkt wäre dies auch für die Moral gut gewesen», hält Skrzypczak fest.

«Wir dürfen jetzt nicht in Panik verfallen»

Der Solothurner Teamchef gesteht aufgrund des Spielverlaufes den Zentralschweizern einen nicht unverdienten Sieg zu. «Trotzdem hatten wir die Möglichkeit für einen Punkt, denn Jeffrey Grosjean hielt uns mit zwei, drei Paraden im Spiel», betont Skrzypczak. Dies nebst dem Lattenschuss von Wolf (13.) und dem Pfostenschuss von Tonelli (53.), sowie der Abwehr eines Emini-Lobs von Waylon Grosjean knapp vor der Torlinie (41.). Jeffrey Grosjean stoppte Emini, nachdem dieser die Gästeabwehr überlief (8.), lenkte einen Wolf-Schuss in Corner (50.), parierte einen weiteren Tonelli-Abschluss auf einen Emini-Freistoss reflexsicher (66.) und beendete einen Vorstoss von Di Michelangeli ausserhalb des Strafraumes mit der Brust (91.).