Wie weiter? Wie der EHC Olten gegen die Corona-Folgen ankämpft

18. September – es ist das Datum, auf das die ganze Eishockeybranche hinfiebert. Dann, in exakt fünf Monaten sollte die Saison 2020/21 ihren Startschuss erleben. Fünf Monate bleiben noch – eigentlich eine lange Zeit. Doch spätestens seit dem Entscheid in diesen Tagen aus Deutschland, wo Gross­veranstaltungen wegen des ­Coronavirus bis mindestens Ende August untersagt werden, fängt auch bei den Schweizer Eishockeyklubs das grosse Zittern an – mittendrin: der EHC Olten.

Auf die Frage, wo beim EHC Olten derzeit der Schuh drückt, weiss Geschäftsführer Patrick Reber gar nicht so recht, womit er beginnen soll. Zu viel ist aktuell noch unklar. Planungsunsicherheit ist das derzeitige Schlüsselwort, das ziemlich penetrant über der Powermaus umherkreist. So ist schlicht nicht absehbar, wie die nächste Eishockeysaison aussieht.

Geht es Mitte September tatsächlich los? Wenn ja: Findet der Saisonstart mit oder ohne Fans statt? Oder wird eine Begrenzung von etwa 1000 Fans zum Thema? Beginnt die Saison erst im November, ja sogar im neuen Jahr mit einer verkürzten Saison? Allenfalls sogar mit verkürzten Playoffs? Und welcher Modus wird überhaupt gespielt?

Fragen über Fragen. CEO Patrick Reber atmet tief durch und sagt: «Wir sind noch guten Mutes, dass wir die Saison im September mit Fans starten können.»

Kurzarbeit und Überbrückungskredit

Der EHC Olten hat unlängst für alle Festangestellten Kurzarbeit beantragt – Spieler, Staff und Mitarbeitende auf der Geschäftsstelle. Dabei sind die Pensen je nach Zuständigkeit unterschiedlich. CEO Patrick Reber arbeitet im 70-Prozent-Pensum, ihm geht die Arbeit trotz Stillstand nicht aus: «Es ist sehr viel abwarten, zuhören, informieren, Szenarien ausarbeiten, sich gegenseitig unterstützen», sagt Reber.

Solidarität schreibt der EHC Olten in diesen schwierigen Zeiten ohnehin mit besonders grossen Buchstaben. Online stellt der Klub seine Sponsoren vor und zeigt auf, was die Krise für sie bedeutet. Oder er schafft mit «Frag den EHCO» den Fans die Möglichkeit, Spielern eine Frage zu stellen, die sie dann im Video beantworten.

Der EHC Olten kämpft selbst, wie derzeit fast jedes andere Unternehmen in dieser Grösse auch, um Liquiditätsengpässe. Der Überbrückungskredit hilft Firmen in der Coronakrise über die Runden zu kommen.

Reber bestätigt, dass auch beim EHC Olten als KMU mit 40 bis 45 Mitarbeitenden auf der Lohnliste über einen solchen Kredit diskutiert wird. Konkret könnte ein solcher Kredit von 500000 Franken noch zum Thema werden. «Engpässe entstehen, solange keine Umsätze generiert werden können», so Reber.

In den Sommermonaten werden üblicherweise aus zwei Sparten Einnahmen generiert: Ticketeinnahmen sowie abgeschlossene Sponsoringverträge. In den Monaten Mai, Juni und Juli werden in der Regel am meisten Saisonabos verkauft. Doch das Schreiben an die Saisonabo-Besitzer wurde nun vorerst zurückgestellt. Reber sagt: «So lange nicht klar ist, wohin die Reise führt, wollen wir auch nicht ein Produkt verkaufen, von dem wir derzeit nicht mal wissen, wie es aussieht.»