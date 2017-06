Wichtige TV-Gelder

Froh ist Peter Rötheli auch, dass punkto Swiss-League-Spielplan endlich eine Lösung gefunden wurde – ungeachtet dessen, wie die Konkurs-Saga um Red Ice Martigny endet. «Wir sind mit den Varianten zufrieden», sagt der EHCO-Geschäftsführer. Bei einer Zwölferliga bliebe alles beim Alten. Mit nur elf Teams hätte der EHC Olten zwar ein Heimspiel weniger, dafür würde aber der Anteil an den TV-Geldern, die von Mysports fliessen, ohne Martigny grösser. «Das würde den Einnahme-Ausfall in etwa kompensieren», so Rötheli.

Der nächste wichtige Termin steht für den Klub am 6. Juli an. Dann findet die GV der EHCO AG an. Dann wird der langjährige VR-Präsident Benvenuto Savoldelli verabschiedet. Dann wird der neue starke Mann an der Spitze vorgestellt, der die Oltner in eine vielversprechende Zukunft führen soll. Die Swiss League soll den EHC Olten schliesslich nicht mehr lange kümmern. Ziel ist es, eher früher als später ein Teil der «National League» zu werden. So heisst neuerdings die ehemalige NLA.