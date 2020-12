In der 21. Runde der Swiss League gastierte der EHC Olten in der Siderser Grabenhalle beim HC Sierre. 24 Stunden nach dem 8:1-Kantersieg gegen die EVZ Academy wollten die Powermäuse erneut drei Punkte einfahren. In einem umkämpften Duell erlöst Silvan Wyss den EHCO mit seinem Siegtreffer in der Overtime.