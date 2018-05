Genau das hat Alisha Aebi Anfang Mai geschafft. Sie stand an der diesjährigen Weltmeisterschaft in zwei Kategorien im Final und holte sich in ihrer Gewichtsklasse den Weltmeistertitel im Kickboxen.

Wie ein umgekehrter Handschuh

Die 14-Jährige war in Kiew das jüngste Mitglied der Schweizer Delegation. «Speziell fühle ich mich deswegen nicht, viele Leute im Team kannte ich ja schon», so Aebi. Das liegt daran, dass ihr Verein, der Raion Dojo aus Wangen an der Aare, 6 der insgesamt 16 Schweizer Kämpfer stellte.

Dass der Klub auch noch 8 der 17 Schweizer WM-Medaillen holte, liegt laut Aebi an der Vorbereitung: «Wir haben früh genug mit der Vorbereitung angefangen und sie auch ernst genommen.»

Ein Leben aus Schule und Kickboxen

Über mehrere Wochen steht die Schülerin, die sonst drei Mal wöchentlich trainiert, dann fast jeden Tag anderthalb bis zwei Stunden im Ring. Während dieser Zeit bestand ihr Leben hauptsächlich aus Schule und Kickboxen.