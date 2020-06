Vertrag um ein Jahr verlängert: Nikola Isailovic bleibt beim TV Solothurn

Martin Prachar wird Cheftrainer in der NLB. Der ehemalige Publikumsliebling des HSC Suhr Aarau übernimmt per sofort das Traineramt beim TV Solothurn. Der 40-jährige Tscheche hat beim NLB-Mittelfeldklub einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr unterzeichnet. Prachar hatte dem Staff der Solothurner bereits in der vergangenen Saison als Assistent angehört. «Ich freue mich auf die neue Herausforderung», kommentiert Prachar sein neues Engagement. Daneben wird er auch sein Amt als Cheftrainer beim Erstligisten TV Dagmersellen behalten und in der neuen Saison weiterhin mit seinem Foodtruck bei den HSC-Heimspielen das Publikum in der Aarauer Schachenhalle verpflegen. (dfs)