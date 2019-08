Eigentlich ist Nathalie Schneitter vor drei Jahren vom Spitzensport zurückgetreten. Doch nun startet die Solothurner Mountainbikerin in Kanada doch noch einmal an einer WM. In Mont-Sainte-Anne werden am Mittwoch nämlich die ersten offiziellen E-Mountainbike-Weltmeister erkoren. «Es gibt nur einmal ein erstes Mal, bei diesem historischen Moment will ich dabei sein», sagt sie sich.

Ohne professionellen Support, nur mit Vater und Mutter als Unterstützung, gewann Nathalie Schneitter zwei Rennen der neuen «E-MTB-WorldSeries» und zwei Rennen im Rahmen des UCI-Weltcups. So qualifizierte sie sich für die WM, ohne es geplant zu haben.

«Vor drei Jahren hätte ich mich nicht einmal getraut, mich bei Tageslicht auf einem E-Bike sehen zu lassen. Heute finde ich es cool», beschreibt Nathalie Schneitter, wie sie irgendwie in die neue Disziplin hineingerutscht ist. «Mich interessierte die Entwicklung der E-Mountainbikes und deshalb wollte ich diesen Frühling ein paar Rennen bestreiten.»