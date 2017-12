Es ist in Sachen Personalien eine weitere Hiobsbotschaft, die der EHC Olten zu verkraften hat: EHCO-Stürmer Stan Horansky hat sich im Spiel gegen den HC Ajoie (2:1-Sieg) so schwer am Oberkörper verletzt, dass er zwischen sechs und acht Wochen ausfällt.

«Wir alle sind mittlerweile frustriert. Jeglicher Aufbau von Kontinuität bleibt damit auf der Strecke liegen. Es lässt uns aber dennoch positiv bleiben, weil wir nach wie vor ein gutes Team haben und das Team bereits bewiesen hat, dass es in solchen Zeiten näher zusammenrücken kann», bestätigt EHCO-Medienchef Pierre Hagmann die Verletzung auf Anfrage.

Saisonende für Helder Duarte

Nicht nur Stan Horansky muss eine lange Pause in Kauf nehmen. Stürmer Helder Duarte muss definitiv an der Hüfte operiert werden und fällt für den Rest der Saison aus. Er wird damit kein einziges Spiel für den EHCO in der laufenden Saison bestritten haben.

Auch Noah Matter wird sich wohl mit dem Gedanken auseinandersetzen müssen, in dieser Saison kein Spiel für den EHCO mehr bestreiten zu können. Auch er muss wohl wegen einer Hüftverletzung unters Messer.

Vesces Rückschläge

Ungewiss bleibt die Situation auch bei Ryan Vesce. Der US-Amerikaner leidet weiterhin an den Folgen seiner Hirnerschütterung, auf kleinere Fortschritte folgen jeweils Rückfälle, ein Comeback ist derzeit nicht absehbar. Vesce wird Mitte Dezember für weitere Abklärungen in die USA reisen und Ende Jahr nach Olten zurückkehren.



Positives hingegen von Jewgeni Schirjajew: Der Stürmer kehrt heute ins Line-Up zurück. Marc Grieder ist frühestens am Sonntag wieder einsatzbereit, bei Remo Hirt verläuft die Genesung wunschgemäss, er dürfte im Verlauf des Dezembers wieder ins Spielgeschehen eingreifen.

Update folgt...