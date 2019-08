Mit nachdenklichem Blick muss Verteidiger Anthony Rouiller am Donnerstagmorgen von der Spielerbank aus mitansehen, wie seine Teamkollegen auf dem Eis trainieren. Es dürfte ihm auch in den nächsten Wochen so ergehen. Denn Anthony Rouiller hat sich im Testspiel gegen Kloten ernsthaft an der Schulter verletzt.

Möglichst ruhig soll der 25-Jährige seine Schulter nun halten, eine Armschlinge soll helfen, die verletzte Stelle zu stabilisieren.

In den nächsten zwei Wochen entscheidet sich, ob Anthony Rouiller unters Messer muss - oder die Verletzung ohne Eingriff heilen wird. Muss der wichtige EHCO-Verteidiger die Schulter operieren lassen, droht das Saisonende.

Der EHC Olten rechnet – zwangsläufig – schon mal mit dem Schlimmsten: So trainiert Verteidiger Dan Weisskopf ab sofort mit den Powermäusen und ist ein valabler Ersatz für Rouiller.