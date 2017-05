Die Trimbacher treten nun am Samstag Zuhause gegen Dählhölzli Bern an. Im Falle eines weiteren Sieges, stehen Johannes Schindler und seine Teamkollegen erneut im Final und spielen um den dritten Titel in Serie. Es wäre – zusammen mit dem überraschenden Schweizermeistertitel der Herren Aktive 2015 – der vierte Titel innerhalb drei Jahren für den TC Froburg.

Die Kategorie 55+ scheint den Trimbachern ohnehin zu liegen. Auch das NLB-Team, das von Srinivasan Vasudevan, dem ehemaligen Profispieler und heutigen Vereinstrainer des TC Froburg Trimbach angeführt wird, steht in den Aufstiegsspielen - genauso wie die 2. Liga Mannschaft in derselben Alterskategorie.

Clubeigene Junioren im Team

Die Aufstiegsspiele ganz knapp verpasst hat dagegen die Nationalliga-C-Mannschaft der Männer bei den Aktiven. Zwar konnte das Team, das mit mehreren clubeigenen Junioren aufläuft – darunter auch Jeremy Moser, der mittlerweile in Amerika studiert und dort am College Tennis spielt – zwei Siege aus drei Begegnungen holen.

Diese Siege fielen jedoch zu wenig hoch aus und so müssen die Trimbacher als Gruppendritte in die Abstiegsrunde. Dort treffen sie auf Nyon. Eine Mannschaft, die sie unter normalen Umständen schlagen sollten.

Drei Siege in Folge nötig

Genau wie in der NLC-Equipe spielen auch in der 2. Liga Männermannschaft und in der 1. Liga Frauenmannschaft bei den Aktiven mehrere Juniorinnen und Junioren aus der Tennisschule des TC Froburg Trimbach mit. Und erfreulicherweise haben sich beide Mannschaften für die Aufstiegsspiele qualifizieren können. Wie weit sie dort kommen, wird sich ab dem Wochenende zeigen.

Für einen allfälligen Aufstieg müssten beide Teams drei Siege in Folge realisieren können. Am Sonntag, 28. April ist das Restaurant im Tennis-Center Trimbach geöffnet. Es finden nacheinander gleich drei Partien statt. Ab 9.00 Uhr Herren Aktive Drittliga. Ab 10.30 Uhr: NLA Senioren Halbfinale. Ab 14.30 Uhr: NLC Herren Aktive, Abstiegskampf gegen Nyon.