Das hat es in der Solothurner 3. Liga noch nie gegeben: Nach dem momentanen Stand kommt in der Gruppe 1 weder der Leader Subingen, noch der Türkische SC Solothurn auf Platz zwei und HNK Croatia auf Platz vier für die beiden Plätze in den Aufstiegsspielen infrage.

«Die Klubs Türkischer SC Solothurn und HNK Croatia haben die Pflicht zur Juniorenförderung gemäss Ziffer I.22. der allgemeinen Weisungen zum Wettspielbetrieb für die Saison 2016/17 nicht erfüllt und können deshalb nicht an den Aufstiegsspielen 3./2. Liga teilnehmen», dies die offizielle Mitteilung des Solothurner Fussballverbands (SOFV).

«Zu strenge Bedingungen»

Welche Bedingungen die Solothurner Vereine im Bereich der Nachwuchsförderung erfüllen müssen, wenn sie in der höchsten Liga des Kantons spielen wollen, steht im Wettspielreglement. Ein Verein muss entweder zwei Juniorenteams stellen, wovon eines bei den Junioren C (oder Juniorinnen B) und eines bei den Junioren D oder E registriert sein muss. Oder der Verein hat mindestens 30 qualifizierte Junioren der Kategorien E, D und/oder C in einer Gruppierung.