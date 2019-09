Zum Abschluss standen zwei Auswärtsspiele gegen die Lausanne Indians an.Dabei musste Dulliken gleich auf mehrere Stammkräfte verzichten. Trotzdem entschieden die Truck Stars beide Duelle für sich – mit 14:6 und 6:3 – und beenden die Qualifikation mit 13 Siegen und 3 Niederlagen.

In der Best-of-3-Halbfinalserie wartet mit den Romanshorn Pirates der Zweite der Gruppe 1. Den anderen Halbfinal bestreiten die nicht aufstiegsberechtigten Reserveteams der Luzern Eagles und Zürich Barracudas. Truck Star könnte daher mit zwei Siegen am Samstag auf der Ey (um 11 und 14 Uhr) den Aufstieg in die NLA klarmachen.