Es läuft die allerletzte Spielminute, als es sowohl auf der Spielerbank des SV Wiler-Ersigen wie auch in der imposanten Fanwand im eigenen Anhang niemand mehr sitzend aushält. Die Spieler neben dem Feld hüpfen Arm in Arm und zählen die letzten Sekunden herunter.

Dann brechen mit der Schlusssirene alle Dämme. Wiler-Ersigen gewinnt den fünften Superfinal in der ausverkauften Swiss-Arena vor 8011 Zuschauern in Kloten gegen GC letztlich souverän 8:4. Es ist der zwölfte Meistertitel der Vereinsgeschichte für den SV Wiler-Ersigen, der in der Qualifikation noch fünf Punkte weniger geholt hatte als Qualifikationssieger GC.

Dieser zwölfte Triumph ist einer für die Rekordbücher. Denn Wiler-Ersigen zieht mit dieser Anzahl Meistertitel mit Rekordmeister Rot-Weiss Chur gleich. Und die Zürcher? Die Grasshoppers konnten wiederum am Tag X, an dem eine komplette Meisterschaft mit einem einzigen Endspiel entschieden wird, nicht reüssieren, ihnen bleibt der zweite Meistertitel nach 2016 verwehrt. «Sie waren einfach besser», musste GC-Captain Luca Graf eingestehen.