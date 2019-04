Erstmals in der Vereinsgeschichte ist bei den Männern und den Frauen eine Aktiv-Mannschaft in der Nationalliga C am Start. Auf dem Papier haben die Männer ein vielversprechendes Team: Angeführt von den sporadisch anwesenden Verstärkungsspielern Damien Raab (N2 28) und Mischa Lanz (N3 36) ist mit Youngster James van Herzeele (N4, 136) ein Supertransfer hinzugekommen.

Der 16-Jährige gehört zu den vier besten Spielern seines Jahrgangs und ist an Turnieren in Trimbach immer wieder durch seine spektakuläre Spielweise aufgefallen. Lässt es seine persönliche Terminplanung zu, wird er an beiden NLC-Heimspielen der Herren auflaufen.

Mit den Oltnern Wanja Kiefer (R2) und Jeremy Moser (N4, 115), sowie dem Zofinger Arun Vasudevan (R2) stammen drei weitere Spieler aus dem Vereins-Nachwuchs. «Dieses Kader lässt auf einen positiven Start hoffen. Noch mehr freut mich aber, dass wir in unserem 1. Ligateam drei, vier weitere junge Spieler aus unserer Tennisschule haben, die sich unbedingt für einen Einsatz in der Nati C empfehlen wollen», sagt Clubpräsident Marco Meyer. «Damit erbringen wir auch in diesem Jahr den Beweis, dass wir in unserem Club aktive Juniorenförderung bis auf die nationale Ebene betreiben. Ziel bleibt für uns aber der Ligaerhalt.»

NLC Damen vor grosser Herausforderung

Auch bei den Damen hat es im letzten Jahr endlich geklappt mit dem Aufstieg. Die erste Frauenequipe des TC Froburg Trimbach spielt nun ebenfalls in der NLC. Damit stürzt sich das junge Team, das vom Trimbacher Eigengewächs Aengi Kuoni (R1) angeführt wird, in dieser Spielzeit in ein echtes Abenteuer.

Ebenfalls mit dabei sind Arberie Berisha (R2), Joëlle Ruf (R3), Larissa Troxler (R7) und Neuzugang Anina Lanz (R1) aus Hägendorf. Für die Trimbacherinnen geht es in der ersten NLC-Saison primär darum, wichtige Erfahrungen zu sammeln und sich wenn möglich in der Liga zu etablieren.

«Der letztjährige Aufstieg ist ein toller Erfolg», so Marco Meyer. «Die Krönung wäre nun, wenn es gelingt, nebst dem 14-jährigen Hägendorfer Talent Anina Lanz (R1) auch die clubeigene Spitzenspielerin Arlinda Rushiti (N3, 25) ins Team einzubauen. Allerdings setzt sie aktuell ihre Priorität auf internationale Turniere.»