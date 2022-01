Transfer Der dritte Ausländer ist endlich da: Colin Smith verstärkt den EHC Olten Der Deutsch-Kanadier Colin Smith wird den EHC Olten bis Ende Saison als dritter Ausländer neben Dion Knelsen und Garry Nunn zur Verfügung stehen. Am Mittwochabend kam er aus Linz her kommenden in der Dreitannenstadt an. Am Donnerstag bestreitet er bereits sein erstes Training mit seinen neuen Teamkollegen.

Colin Smith (r.) im Dress seines letzten Vereins, den Black Wings Linz.

Als sich EHCO-Captain und Topskorer Dion Knelsen anfangs Dezember im Spiel gegen den EHC Winterthur schwerer an der Schulter verletzt hatte, machte sich EHCO-Sportchef Marc Grieder schleunigst auf die Suche nach einem Ersatz. Bald einmal hatte er einen bestimmten Spieler im Visier: Colin Smith, Spieler bei den in der multinationalen ICEHL im Einsatz stehenden Black Wings Linz.

Das Problem: Smith war erst ein paar Wochen vorher von Södertälje aus der zweithöchsten schwedischen Liga zu den Linzern gestossen. Und auch wenn die sportliche Situation der «schwarzen Flügel» schon damals ungünstig war, so war doch bald einmal klar, dass sich der 28-Jährige nicht nach einer Handvoll Spielen für seinen neuen Klub schon wieder verabschieden kann.

Ein Geduldsspiel seit dem Dezember

So zog sich das Geduldsspiel bis zum heutigen Tag hin. Erst anfangs der laufenden Woche sah man in Linz ein, dass die Tabellensituation derart hoffnungslos ist, dass man damit begann, sich von einzelnen Spieler aus Kostengründen zu trennen. Und deshalb wurde schliesslich auch der Weg für Colin Smith Richtung Olten frei. Smith gehörte mit 14 Skorerpunkten (5 Tore/9 Assists) in 16 Einsätzen für die Linzer zu den wenigen Lichtblicken.

Der sowohl als Center als auch als rechter Flügel einsetzbare Smith wurde in Edmonton geboren und 2012 von den Colorado Avalanche in der 7. Runde des NHL-Drafts gezogen. Er verzeichnete vor allem in der kanadischen Juniorenliga WHL bei den Kamloops Blazers herausragende Punktewerte und erwies sich auch in der AHL, der Farmteamliga der NHL, als zuverlässiger Skorer. Es reichte ihm allerdings nur zu einem einzigen NHL-Einsatz für Colorado in der Saison 14/15. Interessant: Im Jahr darauf spielte er sogar für eine kurze Zeit in derselben Mannschaft wie Gary Nunn (bei San Antonio in der AHL).

Seit 2018 und einem Wechsel zu den Eisbären Berlin in die DEL verfolgt Colin Smith seine Profikarriere in Europa. Wirklich sesshaft wurde der Stürmer, der dank den Grosseltern mütterlicherseits 2019 den Deutschen Pass erhielt, aber nie. Der EHCO ist innerhalb der letzten dreieinhalb Jahre bereits der achte Arbeitgeber - und in der laufenden Saison auch schon der dritte.