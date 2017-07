Wie war die Stimmung in Turku?

Wir waren wie eine grosse Familie. Die Gastgeber waren extrem freundlich. An jedem Spiel war die Stimmung grossartig. Das Turnier war super organisiert. Wir hatten auch die Möglichkeit, neben den Spielen das Land zu erkunden, und besuchten in einem kleinen Fischerdorf zum Beispiel die grösste Sauna der Welt.

Wie geht es weiter mit den beiden Nationalteams?

Die nächste Weltmeisterschaft findet 2019 in Indien statt. Da gibt es momentan einen richtigen Pesäpallo-Hype mit dem Aufbau einer eigenen Liga. Die Teilnahme an diesem Turnier ist eine finanzielle Herausforderung für uns, da jeder einzelne Spieler für die Kosten selber aufkommt. Wir suchen nach Lösungen, damit wir die Schweiz an der WM in zwei Jahren vertreten können.