Die Thurgauer sind hungrig

Sie hätten im Thurgau ein intaktes Team, das sich blind verstehe und ungemein hungrig sei, was man auch der Statistik ansehe: «Einige unserer Jungs haben mehr als 20 Tore geschossen. Wir werden versuchen, in den Playoffs nochmals eine Schippe draufzulegen.» Er sagt es nicht mit einer Überheblichkeit eines überzeugten Alltagsskorers. Im Gegenteil: Descheneau wählt seine Worte bedacht und überlegt.

Schon fast an Bescheidenheit nicht zu übertreffen will er sich denn auch bei Thurgau dafür bedanken, die Gelegenheit erhalten zu haben, in Europa Fuss fassen zu dürfen. «Ich bin glücklich, wie die Saison bisher verlief, und am Ende des Tages war es ein Erfolg, den ich nicht missen will, weil ich auf hohem Niveau spielen konnte und gegen sehr gute Eishockeyspieler antreten durfte.»

Auf Nachfrage gibt der 22-Jährige aber zu, doch nicht restlos zufrieden zu sein mit seinem ersten Europa-Jahr. Er habe sich einerseits für Europa entschieden, um wieder das Selbstvertrauen aus seinen Juniorenzeiten zu erlangen. Andererseits spüre er, dass er sein Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft habe, was manchmal auch sehr frustrierend sein könne.

«Sie haben viel für mich getan»

Und nicht zuletzt will er sich hierzulande wiederum eine bessere Ausgangslage erschaffen, mit Leistungen auf sich aufmerksam zu machen. Denn schliesslich wurde Jaedon Descheneau im Jahr 2014 in der fünften Runde von der NHL-Franchise St. Louis Blues gedraftet. Das war während seiner fünfjährigen Western-Hockey-League-Zeit bei Kootenay Ice, einem Juniorenteam. «Dieser Organisation verdanke ich alles, was ich bisher erreicht habe. Dort wurde ich gedraftet, dort wurde ich zu einem besseren Eishockeyspieler. Noch heute habe ich viel Kontakt mit den Leuten. Sie sind mir ans Herz gewachsen.»