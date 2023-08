Swiss League Welch eine Machtdemonstration! Der EHC Olten feiert beim HC Thurgau einen 7:1-Kantersieg Der EHC Olten zeigte sich trotz Verletzungspech ungemein stabil: Im vierten Spiel ohne den Kanadier Garry Nunn gingen die Oltner zum vierten Mal als Sieger vom Eis. Beim HC Thurgau feierte der EHCO nach einer beeindruckenden Leistung gleich einen 7:1-Kantersieg. Das ohne Headcoach Lars Leuenberger, der krankheitshalber fehlte.

Exklusiv für Abonnenten

Die EHCO-Spieler durften sich von den vielen, mitgereisten Fans verdientermassen feiern lassen. Freshfocus / Carsten Harz

Kein Topskorer? Kein Stammgoalie? Kein Headcoach? Ohne einen der besten Schweizer Stürmer und einen der formstärksten Verteidiger? Kein Problem! Der EHC Olten lieferte am Sonntagabend in Weinfelden ohne Garry Nunn, Dominic Nyffeler, Lars Leuenberger, Simon Sterchi und Cédric Maurer eine beeindruckende Kostprobe seines Könnens ab. Selbst personell limitiert holten die Oltner in der Ostschweiz ihren sechsten Sieg in Serie auf äusserst souveräne Art und Weise.

Nach dem ersten Drittel gabs keine Fragen nach dem Sieger mehr

Nach dem ersten Drittel gab es eigentlich schon keine Fragen mehr, welche der beiden Mannschaften die drei Punkte holen würde. Im Stile eines Spitzenteams glänzte der EHC Olten mit cooler Effizienz. Innert zwölf Sekunden sorgten Sean Collins und Timo Haussener mit einem Doppelschlag in der 13. Minute für die beruhigende Führung, welche die Oltner durch Lhotak (16.) und Wyss (17.) bis zur ersten Sirene verdoppelten.

Interims-Headcoach Stefan Schneider (vorne) zusammen mit seinem temporären Assistenten Michael Tobler. Freshfocus / Carsten Harz

Die Thurgauer sahen gegen die abgeklärt und effizient agierenden Gäste schlicht kein Land. «Am Anfang hatten wir etwas Mühe, ins Spiel zu kommen, waren etwas unsicher und zu wenig intensiv. Nach beiden Treffern fanden wir dann zu unserer Dynamik», befand Stefan Schneider, der am Sonntag den kranken Lars Leuenberger als Headcoach an der Bande vertrat.

Als sich das «komische Gefühl» in Luft auflöste

Leuenberger hatte sich bereits am Samstagabend aufgrund der sich anbahnenden Krankheitssymptome abgemeldet bei Schneider, welcher das Coaching zusammen mit Goalietrainer Michael Tobler übernahm und in den ersten paar Minuten, «ein etwas komisches Gefühl hatte», ehe die Mannschaft auf dem Eis für die Differenz sorgte. «Deshalb ist das natürlich für uns alle ein sehr schöner Erfolg hier in Weinfelden.»

In der Tat war es bisweilen ein Genuss, dem EHC Olten bei der Arbeit zuzusehen. Auch wenn die Thurgauer sicher nicht ihren besten Tag einzogen, so war es doch verblüffend, mit welcher Leichtigkeit die Oltner immer wieder in die gefährliche Zone vor dem gegnerischen Tor kamen. Und auch, wie das Powerplay immer wieder für Tore und kritische Momente beim HCT sorgte.

Dies ist umso erstaunlicher, wenn man sich eben die personellen Absenzen des EHCO anschaut.

«Ich denke, dass die Mannschaft aufgrund der Umstände noch einmal zusammengerückt ist. Es ist toll, dass wir diese Ausfälle auf diese Art und Weise kompensieren können»

, freute sich Interims-Headcoach Stefan Schneider auch darüber, dass die Spieler aus den hinteren Reihen langsam aber sicher den Knopf auftun. Zum Beispiel Giacomo DalPian, der in Weinfelden zweimal traf. Oder Timothy Kast, dessen feine Technik und Spielmacherqualitäten immer besser zur Geltung kommen.

Das späte Gegentor als einziger Wermutstropfen

Der einzige Wermutstropfen aus Sicht der Oltner war das späte Gegentor der Thurgauer, welches Lucas Rötheli den zweiten Shutout in Serie versaute. «Schade, konnten wir die Null nicht halten», bedauerte auch Schneider den Gegentreffer, der erst 75 Sekunden vor Schluss fiel. Aber das war aus Sicht des EHC Olten nach einem ansonsten durch und durch überzeugenden Auftritt jammern auf allerhöchstem Niveau.

Am Dienstag kommts im Kleinholz zum Spitzenspiel gegen Verfolger La Chaux-de-Fonds. Der nächste Test für den dezimierten Leader.

Telegramm Thurgau - Olten 1:7 (0:4, 0:2, 1:1) Güttingersreuti, Weinfelden. – 1347 Zuschauer. – SR Erard/Jordi (Francey/Ammann). – Tore: 13. (12:36) Collins (Horansky, Neukom) 0:1. 13. (12:48) Haussener (Lhotak) 0:2. 15. Lhotak (Collins, Neukom; Ausschluss Kühni) 0:3. 17. Wyss (Kast, Seiler) 0:4. 22. Leeger (DalPian, Schwinger) 0:5. 32. DalPian (Kast, Leeger; Ausschluss Etter) 0:6. 47. DalPian (Haussener) 0:7. 59. Salamin (Baumann, Soracreppa) 1:7. – Strafen: 4-mal 2 plus 5 Minuten (Etter) gegen Thurgau, 5-mal 2 Minuten gegen Olten. Thurgau: Rüegger (21. Zaetta); Rundqvist, Forrer; Kühni, Janett; Soracreppa, Parati; Senn; Döpfner, Hobi, Loosli; Pelletier, Jolliet, Elo; Stehli, Lehmann, Etter; Baumann, Salamin, Berri; von Allmen. Olten: Rötheli; Schmuckli, ­Antonietti; Leeger, Oejdemark; Seiler, ­Hächler; Heughebaert; Horansky, Collins, Neukom; Lothak, Haussener, Dal Pian; Schwinger, Weder, Mosimann; Hüsler, Kast, Wyss. Bemerkungen: Olten ohne Nunn, Nyffeler, Maurer (alle verletzt) und Sterchi (krank). Thurgau ohne Schmutz, Binias, Hollenstein und Knellwolf (alle verletzt). – 15. Timeout Thurgau.