Swiss League Pleiten, Pech und Pannen: Der EHC Olten verpasst wichtige Punkte im Kampf um die direkte Playoff-Qualifikation Nach drei Siegen in Serie konnte der EHCO seinen Aufwärtstrend nicht bestätigen. Bei den GCK Lions gab es eine in der Entstehung äusserst ärgerliche 2:5-Niederlage. Mit einem enttäuschenden Auftritt im letzten Drittel liessen die Dreitannenstädter wichtige Punkte im Kampf um die direkte Playoff-Qualifikation liegen.

19 Bilder 19 Bilder Der EHC Olten gastiert am Samstagabend in Küssnacht bei den GCK Lions. Bereits vor einer Woche spielten die beiden Teams gegeneinander, wobei dem EHCO ein souveräner 5:0-Sieg gelang. freshfocus

Das hatte sich der EHC Olten ganz anders vorgestellt. Mit drei klaren Siegen im Gepäck reisten die Powermäuse nach Küsnacht, um mit einem weiteren Vollerfolg gegen die GCK Lions einen vielleicht vorentscheidenden Schritt in Richtung direkte Playoff-Qualifikation machen zu können. Doch die Oltner verliessen die Zürcher Goldküste an diesem Samstagabend mit hängenden Köpfen - und vor allem ohne Punkte. Und mit der Gewissheit, dass der Endspurt im Kampf um einen der Top-6-Plätze in der Swiss-League-Tabelle pickelhart werden wird.

Der Vorsprung auf die nächsten Verfolger La Chaux-de-Fonds (7.) und Visp (8.) ist auf zwei, bzw. vier Punkte geschmolzen. Wobei beide eine Partie weniger bestritten haben als die Oltner. Die Niederlage gegen die GCK Lions tut noch mehr weh, weil das auf Platz 5 klassierte Thurgau ebenfalls ohne Punkte blieb. Man hätte sich mit einem Sieg also sogar noch verbessern können.

22:3 Schüsse, 0:0 Tore

Aber eben: Der EHCO blieb mal wieder nur das Hadern mit den verpassten Chancen und vor allem mit den unzähligen Fehlern, die die Mannschaft im letzten Drittel mitten ins Verderben stürzten. Nach zwei Dritteln stand es 1:1. Und die Oltner hatten es verpasst, das Spiel bereits zu jenem Zeitpunkt in die richtigen Bahnen gelenkt zu haben. 22:3 lautete das Schussverhältnis zugunsten der Powermäuse im mittleren Abschnitt. Doch das eigene Unvermögen in der Chancenauswertung und der starke GCK-Goalie Robin Zumbühl machten dem EHCO einen dicken Strich durch die Rechnung.

Das war umso fataler, als dass sich Drittel Nummer drei aus Oltner Sicht schliesslich als ein Sammelsurium von Pleiten, Pech und Pannen präsentierte. Bereits im ersten Einsatz hatte GCK-Stürmer Axel Simic alle Freiheiten der Welt, umkurvte sämtliche Gegenspieler, die sich ihm halbherzig in den Weg stellten und bedankte sich mit dem frühen 2:1 nach 56 Sekunden. Vor dem 3:1 machte EHCO-Goalie Silas Matthys eine Überzahl seiner Mannschaft mit einer ungeschickten Aktion hinter dem eigenen Tor zunichte. Die Lions trafen bei 4 gegen 4 Feldspielern. Beim 4:2 produzierte Matthys, der keinen guten Abend einzog, einen saftigen Abpraller, den Hayes verwertete.

So wird es schwierig, Schwung für einen Endspurt zu holen

Kurz darauf sabotierte EHCO-Verteidiger Philipp Rytz die Aufholbemühungen seiner Mannschaft mit zwei Strafen der Marke «saublöd». Und zu schlechter letzt verlor Garry Nunn einen entscheidenden Zweikampf, als die Oltner ihren Goalie bereits durch einen zusätzlichen Feldspieler ersetzt hatten. Mettler erkämpfte sich die Scheibe und traf zum 5:2 ins leere Gästetor, womit der Mist aus Sicht der Powermäuse endgültig geführt war. Kurz: In diesem Drittel passte hinten und vorne gar nichts mehr zusammen beim EHC Olten, der auf rätselhafte Art und Weise ins alte, schlechte Fahrwasser geriet. Und das ist die besorgniserregendste Erkenntnis dieses Abends. Denn so wird es schwierig, Schwung für einen allfälligen Endspurt zu holen.

Telegramm GCK Lions – EHC Olten 5:2 (1:1, 0:0, 4:1) KEK Küsnacht. – Keine Zuschauer. – SR: Urban/Potocan (Micheli/Humair). – Tore: 9. Heughebaert (Othmann, Fogstad Vold) 0:1. 12. Graf (Andersson/Ausschluss Oehen) 1:1. 41. Simic (Chiquet) 2:1. 46. Casutt (Meier, Andersson; Ausschlüsse Simic, Matthys) 3:1. 48. Nunn (Knelsen) 3:2. 51. Hayes (Arnicans, Andersson) 4:2. 57. Mettler (Ausschlüsse Arnicans, McTavish; Olten ohne Goalie) 5:2. – Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen GCK. 5-mal 2 plus 5 Minuten und Spieldauer-Disziplinarstrafe (Oehen) gegen Olten.

GCK Lions: Zumbühl; Meier, Andersson; Büsser, Landolt; Braun, Burger; Samuel Widmer, Gabriel Widmer; Brüschweiler, Schlagenhauf, Hayes; Casutt, Mettler, Graf; Arnicans, Chiquet, Simic; Berni, Christen, Berri.

Olten: Matthys; Heughebaert, Lüthi; Elsener, Philipp Rytz; Maurer, Nater; Suleski; McTavish, Knelsen, Nunn; Othmann, Schirjajew, Fogstad Vold; Schwarzenbach, Fuhrer, Wyss; Weder, Schwab, Oehen; Daneel.

Bemerkungen: Olten ohne Weisskopf, Horansky, Hüsler, Portmann, Rexha und Simon Rytz (alle verletzt), Stämpfli (gesperrt) sowie Gurtner (überzählig). 56. Timeout Olten.