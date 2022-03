Der EHC Olten reagiert schnell auf das 0:3 - schafft er noch die Wende? Verfolgen Sie das Duell in Sierre im Liveticker

Der EHC Olten ist noch einen Sieg vom Halbfinal-Einzug entfernt. In der Grabenhalle in Sierre will die Mannschaft von Headcoach Lars Leuenberger mit dem vierten Sieg im vierten Playoff-Duell den Sack zumachen. Bei den Oltnern fehlen mit Stan Horansky und Joel Scheidegger zwei wichtige Spieler. Gelingt den Wallisern nochmal ein Comeback?