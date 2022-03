Swiss-League-Playoffs Dem EHC Olten gelingt das Break in Sierre nach einem reifen und souveränen Auftritt Der EHC Olten ist auf Halbfinalkurs: In Sierre holte sich die Mannschaft von Headcoach Lars Leuenberger nach einem souveränen Auftritt einen verdienten 4:2-Sieg. Torschützen für den EHCO waren Dominic Forget, Dion Knelsen, Garry Nunn und Silvan Wyss. Am Donnerstag kommt es im Kleinholz zum dritten Viertelfinalduell.

Jubel nach dem 2:1 für den EHCO (v.l.): Joel Scheidegger, Torschütze Dion Knelsen und Garry Nunn. Martin Meienberger / freshfocus

Vor dem Spiel: Joggi schaut noch zu

Beim EHC Olten kommen mit Janis Elsener und Daniel Eigenmann zwei der drei neuen B-Lizenzspieler zum Einsatz. Mathias Joggi, der letzte Woche krank war, erhält noch ein zusätzliches Spiel Pause. Für Elsener und Eigenmann fliegen im Vergleich zum ersten Spiel vom letzten Sonntag Cédric Maurer und Stephane Heughebaert aus dem Lineup. Im Sturm kommt der frisch gebackene Vater Silvan Wyss wieder zum Einsatz. Seinen Platz in der vierten Sturmline verliert dafür Cyril Oehen. Er ist als 13. Stürmer auf dem Matchblatt, kommt aber zunächst zum Einsatz, weil Jan Mosimann beim Warmup von einem Puck im Gesicht getroffen wird.

1. Drittel: In Rückstand, aber nicht in Not

Der EHCO knüpft in den ersten Minuten dort an, wo er am Sonntag aufgehört hat: Man entwickelt viel Druck, bringt die Sierre-Hintermannschaft mit Tempo in Not. Forget und Sterchi vergeben in der 2. Minute kurz hintereinander die Führung. Doch dann fällt das erste Tor auf der anderen Seite. Scheidegger verliert die Scheibe an der Bande an Sierres Bernazzi, der den vor Rytz stehenden Puide ideal bedient. Es ist ein Treffer, der das Selbstvertrauen der Walliser blitzartig steigert. In der Folge haben die Oltner grosse Mühe, den Zugriff auf das Spiel zu finden. Sierre stört die Gäste immer wieder wirkungsvoll im Spielaufbau, verpasst es aber, die Führung bei zwei Überzahlgelegenheiten auszubauen. 20 Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels fällt dann doch der Ausgleich: Dominic Forget bezwingt Sierre-Goalie Giovannini aus spitzem Winkel mit einem satten Slapshot.

Da führt der HC Sierre im Startdrittel lange, bis die individuelle Klasse des @EHCOlten zurückschlägt – Torschütze Dominic Forget mit diesem Hammer zum 1:1. 👊 🔥 @NLSLOfficial #SwissLeague pic.twitter.com/Ransct1r3M — MySports (@MySports_CH) March 15, 2022

Oltens Leonardo Fuhrer setzt das Sierre-Tor unter Druck. Martin Meienberger / freshfocus

2. Drittel: Knelsen und Nunn bringen den EHCO auf Siegkurs

Der Ausgleich tut den Oltnern gut. Zunächst verpasst Horansky die Führung in Überzahl nur hauchdünn. Doch die Überlegenheit der Dreitannenstädter macht sich immer mehr bemerkbar. Die Sierre-Spieler wissen sich oft nur noch mit Fouls zu behelfen. Eines der vier EHCO-Powerplays im Mitteldrittel nutzt Dion Knelsen unter gütiger Mithilfe des Gegners in der 32. Minute zur erstmaligen Führung. Garry Nunn ist es schliesslich, der etwas mehr als zwei Minuten vor der zweiten Sirene die Oltner mit zwei Längen in Vorsprung bringt. Der Topscorer schliesst einen schnellen Gegenzug nach einem herrlichen Zuspiel von Lhotak mit einer Direktabnahme ab.

Auf die Importspieler ist beim @EHCOlten Verlass –Dion Knelsen und Gary Nunn erhöhen im Mitteldrittel auf 3:1. 👏



Das erste Break in dieser Serie bahnt sich an. 👀 @NLSLOfficial #SwissLeague pic.twitter.com/QjybXfdAw9 — MySports (@MySports_CH) March 15, 2022

Garry Nunn (l.) freut sich zusammen mit seinen Teamkollegen über seinen Treffer zum 3:1. Martin Meienberger / freshfocus

3. Drittel: Silvan Wyss macht den Deckel drauf

Die Oltner kontrollieren das Spiel, bis Simon Sterchi auf die Strafbank muss. Das anschliessende Powerplay nutzt Sierre durch einen Weitschuss von Maxime Montandon. Die Spannung kehrt zurück – auch, weil der EHCO quasi im Gegenzug durch Horansky die neuerliche Zweitoreführung verpasst. Doch gefährlich werden die Walliser nicht mehr. Ihnen fehlt schlicht die Qualität, um die Oltner wirklich in Bedrängnis zu bringen. Im Gegenteil: Silvan Wyss krönt den starken Auftritt der vierten Sturmlinie mit dem entscheidenden 4:2 für den EHCO. Auch ohne Goalie und mit einem sechsten Feldspieler kommt Sierre in den letzten Spielminuten nicht mehr in die Nähe des dritten Treffers.

Fazit: Ein reifer und souveräner EHCO-Auftritt

Im Stile einer Klassemannschaft behält der Favorit auch in schwierigeren Phasen stets die Übersicht und schlägt in den richtigen Momenten selber zu. Was man jetzt schon sagen kann: Es wird für den HC Sierre sehr schwierig, hier nochmal in die Serie zurückzukehren. Zu gross scheint der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Teams.

Die Oltner Spieler bedanken sich bei den mitgereisten Fans. Martin Meienberger / freshfocus

Die drei Besten des EHC Olten

1. Silvan Wyss: Er steht stellvertretend für den exzellenten Auftritt der vierten Sturmlinie, welcher verdientermassen mit dem Tor zum 4:2 durch Wyss gekrönt wird. Auch Cédric Hüsler und erneut Leonardo Fuhrer verdienen sich sehr gute Noten.

2. Joel Scheidegger: Sein Einfluss auf das Spiel der Oltner ist schon fast wieder so gross wie in der ersten Saisonhälfte. Ein Fehler beim ertsen Gegentor, danach aber stark. Findet immer wieder spielerisch sehr gute Lösungen im Spielaufbau. Seine Bilanz: 3 Assists.

3. Dion Knelsen: Der Captain ist immer noch nicht ganz der Alte, erzielt aber das wichtige 2:1 für den EHCO und steht am Ursprung des 3:1 mit einer tollen Auslösung auf Lukas Lhotak, dessen ebenso exzellenten Querpass Garry Nunn verwertet.

Telegramm Sierre - Olten 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) Grabenhalle, Sierre. – 2517 Zuschauer. – SR Staudenmann/Jordi, Wermeille/Gurtner. – Tore: 5. Puide (Bernazzi) 1:0. 20. (19:19) Forget (Sterchi, Scheidegger; Ausschlüsse Puide, Antonietti) 1:1. 32. Knelsen (Scheidegger, Nunn; Ausschlüsse Meyrat, Bernazzi, Elsener) 1:2. 38. Nunn (Lhotak, Knelsen) 1:3. 46. M. Montandon (Castonguay, Arnaud Montandon; Ausschluss Sterchi) 2:3. 55. Wyss (Hüsler, Scheidegger) 2:4. – Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Sierre, 5-mal 2 Minuten gegen Olten.

Sierre: Giovannini (In-Albon); Meyrat, Maxime Montandon; Bezina, Wyniger; Berthoud, Dozin; Vouardoux; Dolana, Castonguay, Volejnicek; Rimann, Arnaud Montandon, Beauregard; Puide, Bonvin, Bernazzi; Margairaz, Bougro, Reynaud.

Olten: Rytz (Matthys); Scheidegger, Antonietti; Leeger, Elsener; Eigenmann, Lüthi; Weisskopf; Horansky, Knelsen, Nunn; Lhotak, Forget, Sterchi; Mosimann, Weder, Langenegger; Hüsler, Fuhrer, Wyss; Oehen.

Bemerkungen: Olten ohne Heughebaert, Maurer, Wieszinski, Joggi, Smith (alle überzählig), Schmuckli, Gurtner (beide verletzt), Hasani, Schwab (beide krank).