Jetzt live: Der EHC Olten kassiert im Spitzenkampf in La Chaux-de-Fonds kurz vor dem Drittelsende das erste Gegentor

Die Vorzeichen sind alles andere als vielversprechend: Während Leader Olten zuletzt mehr schlecht als recht vom Fleck kam, reihte Verfolger La Chaux-de-Fonds neun Siege in Serie aneinenander? Können die Oltner die formstarken Neuenburger in Schach halten. Oder gibts den nächsten Rückschlag im Kampf um den Qualisieg? Verfolgen Sie den Spielverlauf in unserem Liveticker.