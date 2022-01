Der EHC Olten und der EHC Kloten duellieren sich im Kleinholz um den Platz an der Sonne in der Swiss League. Können die Oltner ihre Parforceleistung von vor einem Monat, als sie die Flieger mit 2:0 besiegten, wiederholen? Verfolgen sie das Spitzenspiel in unserem Liveticker.