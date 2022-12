Jetzt live: Sierre gleicht in einem chaotischen Mitteldrittel gegen Olten aus

Der EHC Olten hat zuletzt trotz personellem Notstand sechs Siege aneinandergereiht und seine Führung an der Tabellenspitze ausgebaut. In Sierre erwartet die Mannschaft von Headcoach Lars Leuenberger die nächste, schwierige Aufgabe. Verfolgen Sie den Spielverlauf in unserem Liveticker.